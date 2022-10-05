2022/10/05 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد مجلس النواب اقرار 3 قوانين غاية في الاهمية كانت حبيسة الادراج طيلة الفترات الماضية.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”اجتماعات اللجنة مستمرة خصوصا بعد عودة عمل جلسات مجلس النواب، والضوء سيسلط على اللجان التي لايوجد فيها خلاف سياسي ولا تحتاج الى توافق”.واضاف ان “البرلمان سيعمل على اقرار قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات بقانون التقاعد العام وقانون الخدمة العسكرية”.وتابع الحمامي “اما القوانين التي يشوبها خلاف سياسي فهي قوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ولا تمرر الا بالاتفاق”.وكان مجلس النواب عقد الأربعاء من الاسبوع الماضي جلسته الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 240 نائبا، وصوت بتجديد الثقة للرئيس الحلبوسي فيما انتخب محسن المندلاوي نائبا اولا لرئيس المجلس.وتشهد الساحة السياسية حالياً حركة دؤوبة لتشكيل الحكومة المقبلة وانتخاب رئيس الجمهورية واستكمال كافة الاستحقاقات الدستورية.

التالي

منذ 48 دقيقة

العامري يناقش مع السفير المصري ملف تشكيل حكومة قوية

منذ ساعة واحدة

الوطني الكردستاني يتخذ قراراً نهائياً لمرشح رئاسة الجمهورية

منذ ساعتين

اجتماع برلماني يبحث تداعيات انهيار بناية الكرادة ويطرح مطلبين

منذ ساعتين

محافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان (وثيقة)

منذ 3 ساعات

الطاقة النيابية تناقش مع الكهرباء خطة الوزارة

منذ 3 ساعات

الأمن النيابية تستضيف الغانمي وتناقش معه أحداث بغداد والبصرة وذي قار وفرض القانون

منذ 5 ساعات

نائب يدعو اتحاد الكرة لإعادة النظر بقرار حرمان الديوانية من الدوري الممتاز

منذ 6 ساعات

المندلاوي يترأس اجتماعاً للجنة الأمن والدفاع النيابية

منذ 6 ساعات

الحكيم يجدد دعوته لانهاء الأزمة السياسية والتنازل للمصلحة الوطنية

منذ 7 ساعات

الدفاع النيابية تستضيف وزير الداخلية لمتابعة الصرفيات ضمن قانون الأمن الغذائي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستعد لفك القيود عن 3 قوانين غاية في الاهمية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستعد لفك القيود عن 3 قوانين غاية في الاهمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).