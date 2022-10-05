حراك حكومي لتأمين حاجة بغداد من الماء في الصيف المقبل

2022/10/05 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن أمين بغداد، عمار موسى، الاربعاء، تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة الموارد المائية لتأمين الحصة المائية الكافية لبغداد خلال فصل الصيف القادم وتلافي تراجع المخزون المائي لنهر دجلة .

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للعلاقات والاعلام في أمانة بغداد، إن “ذلك جاء خلال اجتماع مشترك لأمين بغداد مع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بحضور وكيل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة والوكيل الفني لامانة بغداد والملاك المتقدم لوزارة الموارد المائية وامانة بغداد” .

وأضاف، أن “الاجتماع تداول معالجة المشاكل التي تعيق انتاج الماء الصافي بمدينة بغداد واعداد الحلول الناجعة للتحديات التي قد تظهر في موسم الصيف القادم”.

وتابع، أن “الاجتماع بحث ايضاً آليات تقنين استهلاك الماء المنتج في مدينة بغداد لسد النقص الحاصل في الخزين المائي بسبب الشحة التي ظهرت في عموم العراق وللموسم الرابع على التوالي وأثرت على الخزين المائي لنهر دجلة”.

وبين، أن “أمانة بغداد أعدت خطة لتقليل نسبة الهدر في كميات الماء المنتجة عبر ازالة التجاوزات على شبكة المياه بجميع اشكالها بما يؤمن الحصة المائية الكافية للمواطن البغدادي”.

وأشار إلى أن “المجتمعين اتفقو على تشكيل فريق عمل مشترك بين امانة بغداد ووزارة الموارد المائية ووزارة الأعمار والاسكان والبلديات ومحافظة بغداد لغرض اعداد الخطط لمعالجة المشاكل التي قد تحدث مستقبلاً وتؤثر على كميات المياه المنتجة لاسيما في فصل الصيف بما يؤمن حاجة المواطنين”.

ولفت إلى أن “وزارة الموارد المائية ابدت تعاونها التام مع امانة بغداد عبر تهيئة المستلزمات اللازمة لتجهيز المشاريع المنتجة للماء الصافي بالحصة الكافية من الماء الخام لسد حاجة أهالي بغداد”.

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