البدء بتنفيذ خطة مشاريع الدعم الطارئ في النجف

2022/10/05 | 19:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزة كبيرة في مجال الإعمار.

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