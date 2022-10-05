2022/10/05 | 19:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية للمستقيلين والمفسوخة عقودهم امام وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9NqLZktXUvE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية للمستقيلين والمفسوخة عقودهم امام وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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