شرطة واسط تحكم قبضتها على نحو 50 مطلوبًا

2022/10/05 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على نحو 50 مطلوبًا بقضاياق قانونية مختلفة.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز أن “مفارزها نفذت ممارسة أمنية لتعزيز إجراءات الأمن ضمن المحافظة وكانت الحصيلة كالتالي : تم إلقاء القبض على (47) مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة ، وتوزعت على […]

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