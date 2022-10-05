عودة ميسي إلى برشلونة..

2022/10/05 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ النقاش يكثر في الأونة الأخيرة حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن ربطته تقارير إعلامية بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة في حين تحدثت أخرى عن رغبة باريس سان جيرمان بتجديد عقده

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