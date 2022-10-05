2022/10/05 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف البيت الأبيض، الأربعاء، قرار أوبك+ القاضي بخفض انتاج النفط بأنه "قرار قصير النظر"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يشعر "بخيبة أمل" من القرار.

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