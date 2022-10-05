2022/10/05 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) عن أن حصة العراق من قرار أوبك بلس خفض الانتاج بنحو مليوني برميل ستكون 220 ألف برميل يومياً.وقال مدير عام شركة النفط الوطنية (سومو) علاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سومو: حصة العراق من التخفيض ستبلغ 220 ألف برميل يومياً المركز الخبري الوطني.

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