2022/10/05 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إنجاز جديد في كربلاء”..



تأهيل سوق الهندية ليكون واحداً من الأسواق الجميلة في القضاء المركز الخبري الوطني.

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