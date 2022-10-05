"من هي المرأة؟".. خلافات الأجوبة النسوية عن أسئلة الاستقلالية العربية الحديثة

2022/10/05 | 20:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب "في النظرية السياسية النسوية..البنى الفكرية والاتجاهات المعاصرة" للباحثين العراقيين رعد الخليل وحسام مجيد، يناقش تاريخ الأيديولوجيات النسوية، وجذورها وامتداداتها الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

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