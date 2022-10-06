بعد افتتاح مصفاة كربلاء.. العراق يبدأ خطواته للتخلي عن استيراد الوقود

2022/10/06 | 09:33 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ العراق خطوة مهمة لتطوير قطاع التصفية، من خلال افتتاح مصفاة كربلاء بطاقة تكريرية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا، مما سيوفر للبلاد سنويا نحو 3 مليارات دولار.

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