2022/10/06 | 17:08 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "شعري يتساقط بسبب عدم خبرة الطبيب، أردت إجراء تجميل لعينيّ ولم ينبهني لأي كارثة جانبية"، هذه كلمات شابة متضررة من أحد مراكز التجميل غير المرخصة، فهل أصبحت عمليات التجميل تجارة قاتلة في العراق؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراكز التجميل في العراق.. "تجارة قاتلة" تهدد الباحثات عن الجمال) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراكز التجميل في العراق.. "تجارة قاتلة" تهدد الباحثات عن الجمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).