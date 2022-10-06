رغم قرار أوبك+.. أسعار النفط تتراجع، اليكم السبب؟

2022/10/06 | 17:43 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.34% لتصل إلى 93.06 دولارا للبرميل

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