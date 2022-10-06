الدولار يحلق فوق العملات.. فما السبب؟

2022/10/06 | 17:48 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الدولار الأمريكي بشكل قوي لليوم الثاني على التوالي واحتل قائمة العملات الأكثر ربحا

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