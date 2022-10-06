عمليات سامراء تحصي مهامها خلال زيارة الامامين العسكريين

2022/10/06 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات سامراء ، اليوم الخميس، عن احصاء مهامها خلال زيارة الامامين العسكريين.

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