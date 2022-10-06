انفجار عبوة صوتية أسفل عجلة موظف حكومي شرقي بغداد

2022/10/06 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بانفجار عبوة صوتية أسفل عجلة موظف حكومي شرقي بغداد.

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