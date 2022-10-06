محمد إمام يوقف تصوير فلمه “أنتيم مراتي” والسبب أحمد مكي

2022/10/06 | 20:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّر المخرج أحمد الجندي، أن يوقف تصوير فيلم “أنتيم مراتي” الذي يلتقي فيه الفنان محمد إمام للمرة الأولى مع الفنانة دينا الشربيني، وهو من تأليف وائل عبدالله، وذلك بسبب البدء في تصوير الجزء السابع من مسلسل “الكبير أوي” بطولة أحمد مكي، خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن محمد إمام، عرض له خلال الفترة الماضية في دور السينما فيلم “عمهم”، وهو من تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، وشارك في بطولته الفنانون: آيتن عامر، هدى المفتي، سيد رجب، محمد لطفي، محمود حافظ، محمد سلام، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، والشحات مبروك.

يُذكر أن الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” عُرض في رمضان الماضي 2022، ولاقى نجاحاً كبيراً، وخاصة بعد إضافة شخصيات جديدة إليه، وهو بطولة: أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، ورحمة أحمد وحسين أبو حجاج، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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