رونالدو يتلقى عرضاً تركياً للتخلص من جحيم مانشستر يونايتد

2022/10/06 | 20:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلقى عرضا للهروب من جحيم مقاعد البدلاء في مانشستر يونايتد.

ولا يحظى رونالدو بثقة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في مانشستر يونايتد، وحاول البحث عن مكان جديد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوربا، دون فائدة.

ولم يبدأ رونالدو سوى مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كانت أمام برينتفورد الذي فاز برباعية نظيفة، ولم يشارك لدقيقة واحدة في الخسارة الأخيرة أما مانشستر سيتي (3-6).

وأكدت صحيفة “ذا صن“، أن “نادي جالطة سراي التركي، سيفعل ما بوسعه من أجل تقديم عرض طموح للحصول على خدمات رونالدو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وأضافت الصحيفة، أن “رئيس نادي جالطة سراي إردن تيمور، رفض الحديث عن محاولة التوقيع مع اللاعب البرتغالي الذي يتقاضى 360 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن قيل إنه على اتصال دائم بممثلي رونالدو”.

ويحتل جالطة سراي حاليا المركز الرابع في الدوري التركي، بعد إنهاء محزن للموسم الماضي في المركز الثالث عشر.

وضم جالطة سراي بالفعل لاعبين مميزين هذا الصيف، مثل لوكاس توريرا وخوان ماتا وماورو إيكاردي ودريس ميرتنز.

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