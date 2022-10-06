2022/10/06 | 20:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GrROG1mCwpw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - حسن نبيل: أغلب الشباب الذين هاجروا بسبب الصراعات السياسية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - حسن نبيل: أغلب الشباب الذين هاجروا بسبب الصراعات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).