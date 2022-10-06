الكاظمي يغرد بشأن خط ربط الكهرباء مع الاردن

2022/10/06 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان خط ربط الكهرباء مع الأردن سيدخل للخدمة في حزيران القادم.

وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم) "عملنا على استراتيجية شاملة وحققنا مشاريع عدة بمجال الكهرباء"، مبينا ان "خط الربط مع الأردن سيدخل الخدمة في حزيران القادم".

وأضاف أن "بعد ذلك خط الربط مع المملكة العربية السعودية والخليج"، مشيرا الى "اننا مستمرون بالعمل لاستثمار أكبر للطاقة البديلة واستخراج الغاز المصاحب؛ لأجل استقرار الطاقة الكهربائية في العراق".

أدناه نص التغريدة:

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