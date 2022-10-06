وزير التربية يعلن رغبة فرنسا بفتح مدرسة في بغداد

2022/10/06 | 20:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير التربية علي الدليمي، اليوم الخميس، رغبة فرنسا بفتح مدرسة في بغداد، مبيناً أن تعليم اللغة الفرنسية في المدارس العراقية كان ولا يزال لغة علمية.

وقالت وزارة التربية في بيان، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي، استقبل اليوم بمكتبه الرسمي السفير الفرنسي في بغداد ايريك شيفالير"، مبينا أنه "تم بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في المجالات التعليمية والتربوية وبما يخدم مصالح الجانبين".

وقال الدليمي: "نأمل بتوسيع دائرة التعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة ومثمرة، لا سيما في مجال تطوير تدريس اللغة الفرنسية"، لافتا الى "أهمية دعم الجانب الفرنسي للمدرسة العراقية في باريس التي تأسست منذُ أكثر من 50 عاماً إذ إنها تستقبل جميع الجاليات العربية وتعتبر صرحاً علمياً يمثل العراق".

وأضاف الدليمي، أن "لدى الجانب الفرنسي رغبة في فتح مدرسة في محافظة بغداد تدرس فيها اللغة الفرنسية، لأن تعليم اللغة الفرنسية في المدارس العراقية كان ولا يزال لغة علمية"، مشيرا الى أنها "تعتبر إحدى اللغات الرسمية للاتحاد الأوربي ولغة أدب وفن وثقافة عريقة، كما أنها لغة تواصل هامة حول العالم، والوزارة مهتمة بتحسين تعليم اللغة الفرنسية؛ لذا نعمل على تنفيذ هذا المشروع".

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