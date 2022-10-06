2022/10/06 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..كلمة مهمة لـ الكاظمي بإطلاق مشروع ربط الكهرباء بين العراق و الاردن

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