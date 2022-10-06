«ميكروفون أحمر» يلتقط شتيمة تلفّظ بها الرئيس الأمريكي

2022/10/06 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط ميكروفون، شتيمة تلفظ بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال تفقده المناطق المتضررة من جراء الإعصار «إيان» الذي ضرب ولاية فلوريدا قبل أيام.وصافح الرئيس راي مورفي رئيس بلدية شاطئ فورت مايرز، أكثر المناطق تضرراً من جراء الإعصار، ثم أطلق العنان لنفسه بالكلام غير منتبه على ما يبدو إلى وجود «ميكروفون أحمر» يعمل في المكان، حيث كان يسجل كل ما يقال، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز العربية.وقال بايدن إنه لا أحد يستطيع التلاعب معه، مضيفاً إلى تلك العبارة شتيمة.ورد رئيس البلدية: «نعم أنت محق تماماً»، وألحق كلامه بابتسامة.وبدا بايدن ورئيس البلدية مرتاحين خلال المحادثة القصيرة التي جمعتهما أمام الكاميرات، الأربعاء، فيما لم يتضح من هو المقصود في الكلام.وكان بايدن قد انتهى لتوه من مؤتمر صحفي مع حاكم فلوريدا، الجمهوري رون دي سانتيس، بعيد تفقد أضرار الإعصار، بحسب موقع «بيزنس إنسايدر».وفي وقت لاحق، أجرى رئيس البلدية مقابلة مع شبكة «أن بي سي نيوز»، قال فيها: «إن كلاهما، أي هو بايدن كاثوليكيان إيرلنديان، ومتدينان كاثوليكيان، لكن بين الحين والآخر تظهر «لغة مالحة» (لغة فظة أو صادمة)»، ومع ذلك، لم يكشف فحوى المحادثة مع بايدن.

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