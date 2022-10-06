البرازيل تتصدر التصنيف العالمي.. والمغرب أول العرب

2022/10/06 | 21:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر منتخب البرازيل، تصنيف الاتحاد

الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي صدر

صباح اليوم الخميس

وحل منتخب البرازيل في صدارة التصنيف

محافظا على موقعه ، وجاء المنتخب

البلجيكي ثانيا والأرجنتيني ثالثاً

وفرنسا ف

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