علاوي ينتقد قناة الرابعة الفضائية ويصف اقتحامها بانها اعتداء على حرية الصحافة

2022/10/06 | 21:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد السياسي العراقي والوزير السابق

محمد توفيق علاوي قناة الرابعة ووصفها

بانها تبث برامج تثير الفتنة في هذا

الوقت الحاساس موضحا ان الاقتحام الذي

تعرضت له قناة الرابعة الفضائية يوم 4 / 10

/ 2022 هو اع

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