مانشستر يونايتد يحسم مهمته القبرصية بثلاثية

2022/10/06 | 21:45 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (دينار- رياضة)- استعاد مانشستر يونايتد توازنه بالتغلب على أومونيا نيقوسيا القبرصي بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي احتضنه نيو جي إس بي ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.وسجل ثلاثية اليونايتد ماركوس راشفورد (53- 84) وأنتوني مارسيال (63)، بينما سجل ثنائية نيقوسيا كريم أنصاري (34) ونيكولاس بانايوتو (85).[…]

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