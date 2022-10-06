2022/10/06 | 21:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العمل على ستراتيجية شاملة وتحقيق مشاريع عدة بمجال الكهرباء.

وقال في تغريدة على تويتر تابعتها “خبر برس” (واخ)، أن “خط الربط مع الأردن سيدخل للخدمة في حزيران المقبل، وبعده خط الربط مع المملكة العربية السعودية والخليج”.

وتابع “مستمرون بالعمل لاستثمار أكبر للطاقة البديلة واستخراج الغاز المصاحب، لأجل استقرار الطاقة الكهربائية في العراق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد العمل على ستراتيجية شاملة وتحقيق مشاريع عدّة في مجال الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد العمل على ستراتيجية شاملة وتحقيق مشاريع عدّة في مجال الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).