رسمياً.. الإتحاد الأوربي ينشر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

2022/10/06 | 21:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الاتحاد الأوربي رسميا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا التي ستدخل حيز التنفيذ في 7 تشرين الأول الجاري.

ووفقا لوثيقة نشرت اليوم الخميس، أدرج رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية، فيتالي خوتسينكو، ورئيس وزراء إقليم خيرسون،سيرجي يليسيف في قائمة جديدة للعقوبات المفروضة على روسيا.

وتحتوي الوثيقة، من بين أمور أخرى، على أساس لتحديد سقف سعر النفط الروسي ونقله عن طريق البحر، في الوقت نفسه، يحظر نقل الوقود فوق هذا السعر، وسيدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل، يبدأ الحظر المفروض على توريد المنتجات النفطية الأكثر تكلفة من المستوى المحدد اعتبارا من 5 شباط/ فبراير.

إضافة إلى ذلك، تشمل حزمة العقوبات، “حظرا ممتدا على توريد منتجات الصلب والآلات والمواد الكيماوية والبلاستيك والسجائر، وحظر بيع الأسلحة النارية المدنية والمركبات والمعدات العسكرية إلى روسيا”.

كما تتضمن “حظر تزويد الشركات الروسية بخدمات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والقانونية ومنع مواطني دول الاتحاد الأوربي من تولي مناصب عليا في عدد من الشركات الروسية المملوكة للدولة وحظر خدمة جميع محافظ العملات المشفرة للمواطنين والمقيمين في روسيا”.

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