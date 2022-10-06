2022/10/06 | 21:50 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابنة ال16 عاماً.. موهبة عراقيّة استثنائيّة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: owCMmkCndag
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابنة ال16 عاماً.. موهبة عراقيّة استثنائيّة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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