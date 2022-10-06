2022/10/06 | 21:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uURQKgyrHCg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الذكرى الـ29 لإعادة رفاة البارزاني الخالد وإدريس بارزاني إلى كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الذكرى الـ29 لإعادة رفاة البارزاني الخالد وإدريس بارزاني إلى كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).