برلماني: سرقة 800 مليون دولار من أموال الضرائب (وثائق)

2022/10/06 | 21:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد الربيعيّ، اليوم الخميس، وجود سرقة في إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تتجاوز (٨٠٠) مليون دولار ولا يمكن لأية سلطة او جهة التغطية على هذه السرقة او نفيها لصالح سُرّاق المال العام.وقال الربيعي في بيان تلقته ايرث نيوز، “بعد أن خاطبنا […]

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