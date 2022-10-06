بايدن المنزعج: نبحث البدائل لقرار أوبك+

2022/10/06 | 22:00 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها

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