شاهد.. حلاق عراقي يحوّل شعر زبائنه المهدر إلى لوحات فنية

2022/10/06 | 22:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمتلك الحلاق العراقي مروان هادي مهارة فريدة بتحويل شعر زبائنه المهدر بعد الحلاقة إلى لوحات فنية.ويُمارس هادي هذه المهارة منذ عامين، واستطاع أن يجمع بين عمله في الحلاقة وبين موهبته بكونه فنانا.

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