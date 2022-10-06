2022/10/06 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح نائب عن كتلة إئتلاف دولة القانون، حسم انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب الأسبوع المقبل.وقال محمد الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الخطوة الأولى نحو الشروع بتشكيل الحكومة هو اختيار رئيس الجمهورية، ونتوقع ان الأسبوع المقبل سيتم حسم انتخاب هذا المنصب”.وبين ان “إئتلاف ادارة الدولة هيأ جميع الأمور وجاهز بجميع مكوناته واطيافه لدعم المرشح محمد شياع السوداني في تشكيل الحكومة”.

التالي

منذ ساعتين

الكاظمي: خط الربط مع الأردن يدخل الخدمة في حزيران المقبل

منذ ساعتين

العراق وفرنسا يبحثان سُبل التعاون في المجالات التربوية والتعليمية

منذ 3 ساعات

اجتماع مشترك يناقش مشروع قانون الاستثمار المعدني

منذ 4 ساعات

الدفاع النيابية تستضيف اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية

منذ 4 ساعات

مستشفيات العراق المتلكئة على طاولة اجتماع لجنة وزارية

منذ 5 ساعات

المالكي: البلد عازم على الخروج من الازمة السياسية عبر الإسراع بتشكيل حكومة منسجمة تقدم الخدمات

منذ 5 ساعات

بعد السبت..



جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين

منذ 5 ساعات

الكاظمي: نجدد دعمنا لحقوق أبناء شعبنا الأيزيدي في إعمار مناطقه ومعالجة جراح الماضي القريب

منذ 6 ساعات

مكتب الكاظمي يكشف تفاصيل وأهداف مشروع الربط الكهربائي مع الأردن

منذ 6 ساعات

البرلمان يحدد السبت المقبل موعداً لجلسة جديدة ويعلن جدول أعمالها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن القانون يرجح حسم انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن القانون يرجح حسم انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).