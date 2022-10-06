الصحة العالمية تصدر تنبيهاً بشأن أربعة منتجات طبية

2022/10/06 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تنبيهاً بشأن أربعة منتجات طبية، بعد تسجيل إصابات حادة بالكلى و66 حالة وفاة بين الأطفال في غامبيا معتبرةً أنّ هذه الأدوية لا تستوفي المعايير المطلوبة، أما لجهة النوعية أو المواصفات.وتتضمن الأدوية التي تستخدم لمكافحة السعال ونزلات البرد : Promethazine Oral Solution، وKofexmalin Baby Cough Syrup، وMakoff Baby Cough Syrup، وMagrip N Cold Syrup.أما الشركة المصنّعة لهذه العقاقير فهي Maiden Pharmaceuticals Limited ومقرّها الهند، ولم تقدم الشركة أي بيانات بشأن سلامة وجودة هذه المنتجات لمنظمة الصحة العالمية وفقاً للمنظمة.وأشار تيدروس إدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال لقاء عُقد مع الإعلاميين، إلى أنّ “الأدوية الأربعة يُحتمل أن تكون مرتبطة بإصابات الكلى الحادة، و66 حالة وفاة بين الأطفال”.ولفت غيبريسوس إلى أنّ “التحليل المختبري لعينات أخذت من المنتجات الطبية الأربعة، تحتوي على كميات غير مقبولة من غلايكول ثنائي الإيثيلين، وإيثيلين غلايكول كمواد ملوثة”.وتابع أنّه تمّ تحديد هذه المنتجات الأربعة في غامبيا، لكن ربما تم توزيعها، عبر الأسواق غير الرسمية، على دول ومناطق أخرى.

المخاطرويؤدي المركّبان العضويان غلايكول ثنائي الايثيلين، وإيثيلين غلايكول إلى الإصابة بالتسمم.وتشمل تأثيراتهما السامة آلامًا في البطن، والقيء، والإسهال، وعدم القدرة على التبول، والصداع، وتغيّر في الحالة العقلية، وإصابة حادة بالكلى قد تؤدي إلى الوفاة.وأشارت المنظمة في بيان، إلى ضرورة اعتبار جميع هذه المنتجات غير آمنة، إلى أن تتمكّن السلطات التنظيمية الوطنية ذات الصلة من تحليلها.وتابعت المنظمة أنّ استخدام هذه المنتجات، لا سيّما من قبل الأطفال، قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.وطلبت منظمة الصحة العالمية، زيادة المراقبة والاجتهاد داخل سلاسل التوريد في الدول والمناطق التي يحتمل أن تتأثر بهذه المنتجات.



كما نصحت بزيادة الرقابة على السوق غير الرسمية/ غير المنظمة.وشدّدت على ضرورة الحصول على “الموافقة على جميع المنتجات الطبية، والحصول عليها من الموردين المعتمدين/ المرخصين”، فضلًا عن “وجوب فحص أصالة المنتجات وحالتها المادية بعناية”.كما أشارت في بيانها إلى ضرورة التواصل مع طبيب، أو اختصاصي رعاية صحية مؤهل وإبلاغ الهيئة التنظيمية الوطنية أو المركز الوطني للتيقظ الدوائي عند الشعور بأي رد فعل عند استخدام هذه الأدوية.كما نصحت السلطات التنظيمية/ الصحية الوطنية بإخطار منظمة الصحة العالمية على الفور إذا تم اكتشاف هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات المطلوبة في بلدانهم.وتجري منظمة الصحة العالمية مزيدًا من التحقيقات مع الشركة والسلطات التنظيمية في الهند وفقاً للبيان.

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