قبل أن يعدمهم.. كاميرا توثق ما حدث لعائلة اختطفها مسلح في كاليفورنيا

2022/10/06 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نهاية مأساوية لحادثة وقعت في مقاطعة ميرسيد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عثر على جثث عائلة مكونة من أربعة أفراد كانوا قد اختطفوا من شركتهم الأربعاء وفقا لنقيب شرطة مقاطعة ميرسيد، يأتي ذلك بعد أن نشرت السلطات لقطات كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف العائلة، حيث تظهر الطفلة أروهي ديري البالغة من العمر ثمانية أشهر ، مع والديها ، جاسلين كور وجاسديب سينغ ، وعمها أمانديب سينغ تحت تهديد السلاح.

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