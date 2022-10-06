حفل توقيع كتاب “إيفين ..حفر في الذاكرة” للكاتب والاعلامي جورج منصور

2022/10/06 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان – أربيل : بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين في إقليم كوردستان العراق أقام إتحاد الأدباء والكتاب السريان يوم الاربعاء 5 اكتوبر(تشرين الأول) 2022 حفل توقيع كتاب جديد بعنوان “إيفين ..حفرٌ في الذاكرة ” للكاتب والإعلامي جورج منصور ، وقد جرت وقائع الحفل على قاعة المركز الأكاديمي الأجتماعي بمدينة عنكاوا في أربيل عاصمة إقليم كوردستان […]

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