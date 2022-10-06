2022/10/06 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مروحية هجومية أميركية من طراز أباتشي إيه إتش-64 تحلق فوق الباغوز في شرق سوريا في آذار/مارس 2019.© ا ف ب/ا ف ب/ارشيف دليل سليمان بيروت (أ ف ب) – استهدفت القوات الأميركية ليل الأربعاء الخميس قيادياً كبيراً في تنظيم الدولة الإسلامية خلال مداهمة في شمال شرق سوريا، فيما أفاد الاعلام الرسمي السوري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية أميركية تستهدف قيادياً في تنظيم داعش في شمال شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية أميركية تستهدف قيادياً في تنظيم داعش في شمال شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).