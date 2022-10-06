أني إرنو أصبحت أول فرنسية تفوز بجائزة نوبل للآداب

2022/10/06 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتبة الفرنسية أني إرنو في 23 ايار/مايو 2022 في مدينة كان (فرنسا) © اف ب/ارشيف جولي سيباديلا ستوكهولم (أ ف ب) – توجّت جائزة نوبل للآداب الخميس مسيرة الروائية الفرنسية أنّي إرنو و”شجاعة” مؤلفاتها المستمدة من سيرتها الذاتية والتي جعلت منها وجهاً نسوياً.وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو البالغة 82 عاماً بما أظهرته من […]

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