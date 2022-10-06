2022/10/06 | 22:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0FdDy97IESI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. اندلاع حريق في مستشفى ويلفير الخاص بحي بختياري، والدفاع المدني يرسل ٧ فرق إطفاء لإخماده) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. اندلاع حريق في مستشفى ويلفير الخاص بحي بختياري، والدفاع المدني يرسل ٧ فرق إطفاء لإخماده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).