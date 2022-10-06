2022/10/06 | 22:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O4zcqLHd3T8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصوير حيّ ... حاول الانتحار في البانزيخانة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصوير حيّ ... حاول الانتحار في البانزيخانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).