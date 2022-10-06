2022/10/06 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6LjpdSjK29c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سجال بين النائب الزيادي وابو الجود والاخير يرد.. انتم خائفون من الناس) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سجال بين النائب الزيادي وابو الجود والاخير يرد.. انتم خائفون من الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).