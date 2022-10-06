2022/10/06 | 22:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iOtVPh96KjU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثلاث إطلالات في لوك واحد مع ميسم | كهرمانة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثلاث إطلالات في لوك واحد مع ميسم | كهرمانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).