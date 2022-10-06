2022/10/06 | 22:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر نص التغريدة: المسلة – متابعة – وكالات...

ظهرت المقالة صالح العراقي بشأن سرايا السلام : التجميد للبصرة فقط أولاً على المسلة.

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