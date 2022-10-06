2022/10/06 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افأد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوقوع قتلى وجرحى بغارات جوية تركية استهدفت مناطق ببلدة سنجار شمالي نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الطائرات المسيرة التركية شنت غارات مكثفة على مناطق في بلدة سنجار الايزيدية شمالي نينوى".

وبين أن "ذلك تسبب بمصرع واصابة عدة اشخاص في البلدة".

فيما ذكرت مديرة مكافحة الارهاب في اقليم كردستان في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "طائرات مسيرة تركية قصفت معاقل ومقرات تابعة لحزب العمال الكردستاني في جبل سنجار شمالي نينوى".

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