وزير الصدر يتراجع ويعلن ان التجميد لسرايا السلام فقط في البصرة

2022/10/06 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببغداد اليوم- بغداد

تراجع وزير الصدر صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، عن قرار تجميد سرايا السلام، مبينا ان التجميد في البصرة فقط.

وقال صالح العراقي في رد له على منشور بالفيسبوك لاحد اتباع الصدر حول مطالبة أهالي سامراء ببقاء السرايا واطلعت عليه (بغداد اليوم)، ان "التجميد يشمل البصرة فقط".

وأعلن وزير الصدر، اليوم الخميس، تجميد سرايا السلام باستثناء صلاح الدين.

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