2022/10/06 | 22:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحوذوا على الأموال من دون وجه حق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يكشف عن فساد بقيمة 800 مليون دولار من اموال الضرائب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يكشف عن فساد بقيمة 800 مليون دولار من اموال الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).