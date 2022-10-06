طائرات تركية تستهدف مقراً في جبل سنجار

2022/10/06 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بقيام طائرات تركية باستهداف مقر لمسلحي ما يعرف بـ"وحدات مقاومة سنجار (البيشة)" في جبل سنجار بمحافظة نينوى.

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