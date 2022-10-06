2022/10/06 | 22:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل شخص بانفجار عبوة شرق الناصرية بمحافظة ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص بانفجار عبوة شرق الناصرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص بانفجار عبوة شرق الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).