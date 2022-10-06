جامعة بغداد تصدر توضيحاً بعد أنباء عن حدوث تصدعات بأقواسها

2022/10/06 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت جامعة بغداد اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن وجود “تصدعات” في أقواسها.وقال إعلام الجامعة في بيان تلقته ايرث نيوز، إنها “تنفي نفياً قاطعاً الانباء التي تتحدث عن وجود تصدعات في اقواس جامعة بغداد او انها معرضة للانهيار، حيث يقيم المكتب الاستشاري بمهندسيه في الجامعة تقييماً دورياً على جميع ابنية الجامعة للتاكد […]

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